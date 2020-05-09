Manyas'tan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenlere suç üstü

Manyas'tan Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi polis ekipleri tarafından Karesi ilçesi girişinde yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Manyas ilçesinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç, Karesi ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 64.14 gram skunk maddesi,1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 TL. ele geçirildi. Operasyona narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı. Uyuşturucu taşıyan araçta bulunan O.Ü ve S.O isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.