Manyas'tan Erdek'e koruyucu siperlik geldi

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı üretim yerlerinde, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışan görevliler, başta Manyas ve bağlı kırsal mahalleler olmak üzere bölgenin maske ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai yapıyor..

Üretilen yüz koruyucu siperliklerin Manyas başta olmak üzere diğer ilçeler de hizmet veren kurum ve kuruluşlara gönderildiğini söyleyen Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Egen, “Üretilen yüz koruyucu siperlikler ihtiyaç duyulan kurumlara zaman kaybetmeksizin dağıtılıyor. Erdek Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu'ya, Erdek Kaymakamlığı'na verilmek üzere 250 adet koruyucu yüz siperlik gönderildi. Manyas'ta el ele veren kurumların özverili çalışmalarıyla inşallah maske sıkıntısı yaşanmayacak. Emekler yerini bulunca yorgunluk kalmaz” dedi.