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Marangozhanede çıkan yangın ahıra sıçradı, 4 büyükbaş telef oldu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangının yan tarafta bulunan ahıra sıçraması sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangının yan tarafta bulunan ahıra sıçraması sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi'nde Hakkı Kul'a ait marangoz işlerinde kullanılan bıçkıhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede iş yerinin yanında bulunan ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ahır ve bıçkıhane kullanılamaz hale gelirken, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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