İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marangozlar Sitesi ile Çay Deresinde asfalt çilesi bitiyor

Balıkesir’de Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor.

Balıkesir'de Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi arasında kalan 800 metre uzunluğundaki yol, sıcak asfaltla kaplandı. Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi'ni; tozdan, çamurdan kurtaran yol için 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Avlu ve Çocuk Köyü'nün giriş trafiğine alternatif bir güzergah oluşturan yol sayesinde bölgedeki araç trafiği rahatlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.