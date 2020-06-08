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Marmara Adası'na girişte sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüse karşı önlem için Marmara ilçesine tek giriş noktası olan iskele sıkı denetim altına alındı.


Deniz Otobüsü (İDO) ile İstanbul'dan Marmara'ya gelen vatandaşlar Marmara Adası girişindeki iskelede, belediye çalışanlarıyla birlikte denetim yapan sağlıkçılar vatandaşların ateşlerini ölçerek geçişlere izin veriyor. Marmara Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına yönelik denetimleri üst düzeyde yürütüyor. Ada halkının yanı sıra tatilciler uygulamadan memnun olduklarını dile getiriyor.

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