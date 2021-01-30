Marmara Adası'na “Jale Özken Marmara Müzesi” açılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Marmara Adası'nda incelemelerde bulundu. “Jale Özken Marmara Müzesi” olacak tarihi hükümet konağını inceledi.

Marmara Adasına çalışma ziyareti yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 100 yıllık tarihi hükümet konağında Büyükşehir Belediyesi ile Marmara Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü restorasyon çalışmalarını Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile yerinde inceleyerek bilgi aldı. Tarihi Hükümet Konağı, envanterlerini bağışlayan Avni Özken'in rahmetli eşi Jale Özken'in adıyla “Jale Özken Marmara Müzesi” olarak hizmete açılacak. Müze çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Aksoy, "şu anda Marmara merkezi tarihi 100 yıllık Hükümet binasının önündeyiz. Restorasyonu Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatları ile yapılmaya başlandı" dedi. Başkan Yılmaz'da restorasyon yapılan binanın içinde yaptığı açıklamada, "Marmara'nın çok büyük değeri olan bu tarihi eski bina farklı amaçlar için kullanılan bu tarihi binayı şehrimize ve Marmara'ya müze olarak kazandırıyoruz. Burada deniz müzesi ve amforaların gösterileceği bir deniz müzesi olarak hayata geçecek. Tabii ki bu bölge turistin çok geldiği ve yöremize ait tüm değerlerin sergilenebileceği bir deniz müzesi olacak. Bu binayı tahsis olarak devir aldık alanın restorasyonunu yapıyoruz. Başkanımda çevre düzenlemesini orijinal Marmara mermeri ile yapılacak. Bu bine birçok insanın gelip görmek isteyeceği güzel bir müzeye dönüşecek" dedi.