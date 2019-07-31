Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Adası'na Meslek Yüksek Okulu kazandırılması için harekete geçti. Adaya gelen konuklara projeyi anlattı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy, Meslek Yüksek Okulu projesini Bandırma ve Erdek'ten gelen konuklarına Marmara Adaları için hazırladığı projesinden bahseden Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Meslek Yüksekokulu projesi ile adaların ekonomik, kültürel yapısını ve zenginliğini eğitime taşımayı planlıyor, adalarımızın her alanda gelişip kalkınmasına büyük katma değer sağlayacak projenin sosyal ve kültürel gelişmeye etkisini önemseyen anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yrd. Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Genel Sekreter Cihangir Boz, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak katıldı.