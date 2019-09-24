Marmara Adası'nda “Dünya Temizlik Günü” etkinliği

Marmara İlçesi kırsal Saraylar Mahallesi'nde “Dünya Temizlik Günü” nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar temizlik etkinliği düzenlendi.

Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Dünya Temizlik Günü” kapsamında gönüllü olarak güzel bir etkinliğe imza atan Saraylar Mahallesi İlk ve Ortaokul öğrencilerine malzeme desteği Marmara Belediyesi tarafından sağlandı. İş yoğunluğu nedeniyle sahada yer alamadığı etkinliğe katılanlara teşekkür eden Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, düzenlenen etkinlik hakkında şu bilgiyi aktardı: “Etkinlikteki amacımız, daha temiz bir dünya ve daha temiz bir çevre farkındalığı oluşturmaktı. Örnek davranışlarından dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.