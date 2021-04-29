Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak

Hayırsever iş insanlarından Süleyman İlik tarafından, Marmara ilçesinde, 2017 yılında yapımına başlanan, 3 bin 934 m2 kapalı alana sahip, 5 bin 182 metre karelik arsa üzerinde inşa edilen 10 yataklı Marmara Devlet Hastanesi'nin çevresi için hazırlanan peyzaj projesinin yapım işi Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılıyor.

Peyzaj projesinin gerçekleşme maliyetinin yaklaşık 5 milyon lirayı bulabileceğini işaret eden Başkan Aksoy, hastane bahçesinde çevre düzenlemesi, perde beton, araç park yerleri, yeşil alanlar ve oturma gruplarının peyzaj projesi ile belirlendiğini dile getirdi.

Hastane yapımının sona erdiğinde adının “Marmara İlçesi Süleyman İlik Devlet Hastanesi” olacağını kaydeden Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, hastanenin 10 yataklı devlet hastanesi statüsünde hazırlanan projeye göre inşa edildiğini, hastane bünyesinde yoğun bakım servisi, diyaliz odası, doğumhane ile acil servis hizmetlerinin yer alacağını bildirdi.