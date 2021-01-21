İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara ilçesinde kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Marmara ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerinde yaptığı aramada 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerinde yaptığı aramada 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Marmara İlçesinde kaçak bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen A.D. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.