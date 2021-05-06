Marmara Kaymakamı Yüksel'den denetim

Tam kapanma sürecinde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet göstermeye devam eden kasap, fırın, market, manav gibi işletmelere yoğunlaştırılmış denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yaptığı konuşmada, sağlıklı normal hayata dönebilmek için kısıtlamalara harfiyen uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıp, tam kapanmayı bu salgından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesini istedi.