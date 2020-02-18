İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara Sahil Projesi sezona yetiştirilmeye çalışılıyor

Marmara ilçesine kazandırılması planlanan Marmara Yeni Sahil projesi içinde yer alan yeni çay bahçelerinin yapımı hızla devam ediyor.


Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un talimatıyla ilçe merkezinin çehresini değiştirecek olan Marmara Sahil Projesi kapsamında bin 500 metrekarelik alana yapılacak 6 adet çay bahçesinin yapımları sürüyor. Marmara Yeni Sahil Projesi hakkında bilgi veren Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Adamızın mevsimsel yapısına uygun olarak en uygun malzemeler ile yapılan çay bahçelerini, dalga şeklindeki çatıları ile halkımızın ve tatilcilerimizin hizmet ve beğenisine en kısa sürede sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.