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Marmara'da çöp konteynırları temizleniyor

Marmara İlçesi ile ilçeye bağlı tüm kırsal mahallelerde bulunan çöp konteynırları temizleniyor.


Marmara Belediyesi'nin talebiyle, Altıeylül Belediyesi adaya temizlik aracı gönderdi.


Altıeylül Belediyesi tarafından gönderilen temizlik aracı ile Marmara merkez olmak üzere ilçeye bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki çöp konteynırlarının temizleme çalışmaları tamamlandı. Çöp konteynırı temizleme çalışmalarının ada genelindeki tüm kırsal mahalleleri kapsayacağını söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Adalar genelinde gerçekleşecek çalışmalara destek veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür etti.

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