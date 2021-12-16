Marmara'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verildi

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, Marmara İlçesi'nde tüm kadın ve kamu görevlilerine yönelik seminer verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Proje kapsamında Marmara İlçesi'nde tüm kadın ve kamu görevlilerine yönelik 2 oturumda olmak üzere Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Marmara İlçe Emniyet Amirliği binasında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminerde; projenin amacının annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmak olduğu vurgulanırken, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele edemeyeceği, annelerden evlatlarının takibini yapmaları kimlerle, nerede zaman geçirdiği, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmeleri istendi.