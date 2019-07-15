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Marmara'da haşere ile mücadele başladı

Marmara Belediyesi’nden haşaratla mücadele seferberliği başladı.

Marmara Belediyesi'nden haşaratla mücadele seferberliği başladı. Avşa Adası dahil olmak üzere 13 mahallede haşarata karşı ilaçlama yapılıyor.


Marmara Adalar Belediyesi, tüm mahallelerde eş zamanlı ilaçlama çalışmalarını başlattı. Sinek, sivrisinek ve haşere ile mücadelede ilaçlama faaliyetlerini sürdüren Marmara Adalar Belediyesi haşaratla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Haşaratla mücadele eden belediye görevlileri yaptıkları açıklamada, “Sivrisinekler, bulduğu her çeşit sulak ortamda her çeşit mevsimde üreyebiliyor. Bu nedenle, hava koşullarına bağlı olarak tüm mahallelerimizde kuyular, fosseptikler, mazgallar, rögarlar, inşaat temelleri, süs havuzları, durgun sular ve dere kenarları gibi üreme alanlarında, karasinek problemine karşı çöplük alanları ve çöp konteynırlarında periyodik olarak ilaçlama çalışması rutin bir şekilde devam ediyor” şeklinde ifade etti.

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