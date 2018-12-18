Marmara'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Balıkesir'in, Marmara ilçesinin kırsal mahallesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Marmara Saraylar Mahallesi Yalancı Palatya mevkisinde izinsiz kaçak kazı yapan E.S., R.K. ve R.G.yakalandı. Jandarma ekipleri şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet akfil kaya parçalamak için patlayıcı madde, 2 adet matkap, 1 adet hilti ve muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakaladı..

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.S., R.K. ve R.G. hakkında başlatılan yasal işlemler sürüyor.