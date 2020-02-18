İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara'da 'minik dostlara' yuva

‘Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi’ kapsamında geri dönüştürülen plastik atıklardan oluşturulan evler, Marmara ilçesinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

‘Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' kapsamında geri dönüştürülen plastik atıklardan oluşturulan evler, Marmara ilçesinde sokak hayvanlarına yuva oldu.


Plastik Sanayicileri Derneği, Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi kapsamında dönüştürülen plastik atıklardan yapılan evlerden Marmara Belediyesine de bağışladı. Marmara Belediyesi tarafından teslim alınan evler, ilçenin muhtelif noktalarına konarak sokak hayvanlarına yuva oldu.


PAGDER öncülüğünde sokak hayvanlarının yuva olarak kullanabileceği özellikte yapılan evlerin sokaktaki canlara tahsis edilmesinin önemine dikkat çeken Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şöyle konuştu: “PAGDER tarafından başlatılan ‘Yuvaya Dönüşen Plastikler' projesi kapsamında belediyemize bağışlanan yuvaların monte işlemi Marmara merkezde gerçekleştirildi. Bu proje, çevre ve doğa kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra sevimli dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek hedefi ile yola çıkan önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Belediyemize yuva bağışında bulunan proje sorumlularına ve bağışçılara teşekkür ediyoruz. Kaynakların doğru kullanımı ile böyle güzel projelerin ortaya çıkabileceğini gösteren proje sorumlularını can-ı gönülden tebrik ediyor, nice projelerin devamını diliyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.