Marmara'da "Muhtarlara Eğitim Semineri"

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen program doğrultusunda, Marmara İlçesi'nde merkez ve kırsal mahalle muhtarları için eğitim semineri düzenlendi.

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel tarafından verilen eğitim semineri ile; Marmara ilçesi merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri konularında bilgilendirilme yapıldı.

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, konuya ilişkin yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen program doğrultusunda mahalle muhtarlarına yönelik eğitim semineri verildiğini söyledi. Eğitim semineri sonunda, yine muhtarla birlikte orman yangınları, sel felaketleri, pandemi ile mücadele ve aşılama konularıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.