Marmara'da 'Sosyal Hizmet Projesi' başlatıldı

Marmara Kaymakamlığı, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ‘Sosyal Hizmet Projesi'ni' hayata geçirdi.

Marmara Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28.12.2018 tarih ve 16 sayılı kararıyla kabul edilen yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal hizmet projesi 1 Mart 2019 tarihinde hayata geçirildi.

Marmara Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen projenin amacı; Marmara İlçesi sınırları içinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engellilerin, yaşadıkları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, bu vesile ile yaşlılık sürecindeki güçlükleri yerinde belirlemek, kendi ev ortamlarında temiz, sağlıklı, güvenli yaşamları için destek olmak ve sosyal yaşamlarını normal bir şekilde devam etmesini sağlamak olarak açıklandı.

Marmara İlçe Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemizin nüfusunun büyük bir bölümü yaşlı nüfusa sahip olmakla beraber yaşlanma oranı, gençlerimizin büyük şehirlere göç etmeleri nedeniyle her geçen gün biraz daha artmaktadır. Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi, yaşlı ve engellilerin karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının sunulmasıdır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2017 tarih ve 2207 sayılı yazısı ile ekinde alınan Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği İçerisinde Yürütülmesine Dair Protokol gereğince, proje ortağımız olan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibince vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapılmakta, sağlık ihtiyaçları tespit edilmektedir. Ayrıca yine proje ortağımız olan Marmara Adalar Belediye Başkanlığı'nın görevlendirdiği Beyaz Masa personeli tarafından proje kapsamında ziyaret edilen vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntıları dinlenerek, imkanlar dahilinde giderilmeye çalışılmaktadır” denildi.