Marmara'da yeni çay bahçeleri açılıyor

Marmara'da yenileri yapılmak üzere yıkılan eski çay bahçelerinin bulunduğu alanda yapımına başlanan yeni çay bahçelerinin yapımı sona erdi.

Marmara İlçesi sahil kısmında yıllar önce yapılan çay bahçeleri geçtiğimiz yıl Kasım ayında yıkıldı. Marmara Sahil Projesi kapsamında yapımlarına başlanan yeni çay bahçelerinde yapım işi sona erdi. Yeniden yapılmak üzere belediye tarafından yıkılan eski çay bahçelerinin yer aldığı bin 500 metrelik bir alanda uygulanan Marmara Sahil Projesi ile ilçeye 6 adet çay bahçesi kazandırıldı. Açık ve kapalı alan olmak üzere bir çay bahçesi 200 M2 alanı kapsarken, çay bahçelerinin hepsinde bay-bayan tuvaletleri bulunuyor. 270 M2'de toplam yeşil alana sahip yeni çay bahçelerinin maliyetinin 4 milyon lirayı bulduğu, çatılarının deniz dalgası şeklinde yapıldığı ve eski işletmecilerine teslim edildikleri öğrenildi.