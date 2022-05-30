Marmara'dan sevindiren haber

Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil bölgesinde denizde görülen kızıllık, denizin kendini yenilemesi ve balık çeşitliliğinin artması olarak yorumlanıyor.

Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve Dalgıç Turhan Çavdar, denizdeki kızıllığın balıkçılar adına sevindirici bir haber olduğunu söyledi. Denizde kızıllık olmasının balık bolluğu ve çeşitliliğinin artacağına işaret olduğunu belirten Çavdar, "Denizdeki bu kızıllık bizim balıkçılar açısından çok iyi bir şey. Bu deniz kirliliği değildir. Her sene biz bunu dört gözle bekleriz. Denizde kızıllık olduğu zaman denizlerde balık bolluğu ve çeşitliliği artar. Vatandaşlar bunu deniz kirliliği olarak algılamasın. Bu balık olur deniz anası olur yani denizin altındaki canlıların döllenme dönemidir. Bu kızıllık 15 ya da 20 gün sonra daha da kırmızılaşıp canlılığa dönüşecektir. Bu çok iyi bir haber. Vatandaş hiçbir endişe duymasın, bunun salya ile ilgisi yoktur. Bu 10 ya da 15 senede olan bir durumdur. Doğa ya da deniz kendini yeniledi ve canlılık oluştu" şeklinde konuştu.