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Martıların balık kapma mücadelesi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan balık halinde esnaf, sadık dostları olan martıları her gün kilolarca balıkla doyuruyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan balık halinde esnaf, sadık dostları olan martıları her gün kilolarca balıkla doyuruyor.


Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçılar sabahın erken saatlerinden itibaren gelen balıkları buz gibi suda tezgahlarına dizmeye çalışırken, bir yandan da sadık dostları olan martıları unutmuyor. Sabah saatlerinde artık balıkları yemek için balık halinin üzerinde sürüler halinde uçmaya başlayan martılar, yiyecekleri birkaç balık için saatlerce bekliyor. Balıkçıların ezik balıkları atmaya başlamasıyla hem birbirlerine hem de sokak köpeklerine balıkları kaptırmamak için mücadele eden martıların mücadelesi başlamış oluyor. Araya giren sokak köpeklerinin de artık balıkları kapmak istemesi martıları ürkütse de, araya yine sadık dostları balıkçılar girerek köpekleri oradan uzaklaştırıp, martıları yiyecekleri ile baş başa bırakıyor.

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