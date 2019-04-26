Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceler belli oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

2019 Yılı Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası tertiplendi. 17 Eylül Stadı'ndaki turnuvaya 11 liseden 30 öğrenci katıldı. 17 Eylül Stadı toplantı odasında yapılan kura çekiminin ardından, Masa Tenisi Salonu'nda müsabakalarına geçildi. Kıran kırana geçen maçların ardından dereceye giren öğrenciler belli oldu. Öğrencilere ödülleri bayram törenlerinde verilecek.

Yapılan müsabakalarda Erkekler'de Enerjisa Fen Lisesi Öğrencisi Berkay Cansever birinci, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mustafa Yağcı ikinci, Fen Bilimleri Lisesi öğrencisi Ali Çapraz üçüncü olurken, Kızlar kategorisinde ise Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Seray Bulut birinci, yine aynı okuldan Şeyma Çıvgın ikinci, Bandırma Anadolu Lisesi'nden Aybüke Cılız ise üçüncü oldu.