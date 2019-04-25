Masa tenisinde yarı final müsabakaları yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi yarı final müsabakaları Şehit Turgut Solak Spor Salonunda yapıldı. 2 gün süren organizasyonda takımlar Adana'da ki finaller için yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesinin masa tenisi yarı finalleri Balıkesir'de yapılan yarı final müsabakaları ile tamamlandı. ANALİG Masa Tenisi Yarı Finalleri için Balıkesir'de bulunan Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, açılış konuşmasının ardından sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; “Öncelikle şehrimize gelen bütün takımlarımıza finallerde başarılar diliyorum. Bizler sizlerin kentimize gelmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Final hakkı kazanan sporcuları da tebrik ediyorum” dedi. Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye yarı finallerinde dereceye girip bir üst tura çıkan il karmalarına madalyaları ve başarı belgeleri verilmesiyle sona erdi.