Matej Pucko Bandırmaspor'da

Lig takımlarımdan Bandırmaspor transfer sezonunun tamamlanmasına sayılı saatler kala Matej Pucko'yu renklerine bağladı.

Lig ekiplerinden Bandırmaspor transferde hız kesmiyor. Bordo-beyazlılar transfer döneminin tamamlanmasına saatler kala Tuzlaspor'dan Matej Pucko ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Pucko'nun NK Aluminij takımı ile başlayan futbol kariyerinde FC Koper, Osasuna, Real Oviedo, Korona Kielce ve Tuzlaspor'da çıktığı 348 maçta 54 kez ağları havalandırdığı öğrenildi.