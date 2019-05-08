Matematik dahileri ödüllerini aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen Ortaokullar Arası 1. Matematik Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Ortaokullar Arası 1. Matematik Yarışması Bandırma EnerjiSA Fen Lisesinde düzenlendi. Yarışmaya ilçede bulunan devlet ve özel okullar arasından 13 okul ve 96 öğrenci katıldı. Yarışma Matematik zümresi tarafından değerlendirilerek okul birincileri ve ilk üç sıraya giren öğrencilere ödülleri ve madalyaları verildi.

Ödül Törenine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşmasını Bandırma Enerjisa Fen Lisesi Müdürü Mahmut Bakır tarafından yaptı. Bakır yaptığı konuşmada “ Matematiğin hayatımızdaki önemini anlamak adına EnerjiSA Bandırma Fen Lisesi olarak bir ilke imza attık ve 8.ci sınıf öğrencilerinin sınav öncesinde tecrübe kazanmaları amacıyla matematik yarışması hazırladık. Sınav sorularının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi okulumuz matematik zümre öğretmenleri tarafından yapılmıştır. Emekleri ve gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yarışma Bandırma genelinde okullar arası iletişimi artırarak birliktelik duygusunu perçinlemiştir” diye ifade etti.

Yarışmada okul birincilerine ödülleri Bandırma Fen Lisesi Matematik öğretmenleri tarafından verilirken yarışmada dereceye giren ilk üç kişiye Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve İl Genel Meclisi Eski Üyesi Ahmet Okbay tarafından verildi.