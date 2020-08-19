Matematik dersini oyunla öğrenecekler

Satı Ceylan tarafından TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "TÜBİTAK-4005 Dijital Oyunlaştırma Çözümleri ve Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi Projesi" Burhaniye Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Burhaniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni, proje ekibi ve öğretmenlerin katılımlarıyla Burhaniye Öğretmenevinde gerçekleştirilen projenin kapanış töreninde katılımcı öğretmenlere sertifikaları verildi.

09-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 18'i Balıkesir'de 11'i diğer illerde görev yapmakta olan toplam 29 öğretmen ve 24 kişilik akademisyen grubunun katılımıyla Burhaniye Öğretmenevinde gerçekleştirilen projede; temel eğitimde matematik öğretiminin öneminden hareketle, sınıf öğretmenlerinin dijital dünyaya ayak uyduran eğlenceli ve kavramsal bir eğitim ortamı oluşturabilme becerilerini arttırmak amaçlandı. Matematik kavramları odağında, öğretmenlere, öğrencilerinde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve beceriler, oyunlaştırma yoluyla kazandırılmaya çalışıldı. Proje yürütücüsü Burhaniye Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Dr. Satı Ceylan'a teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız; "Öğrencilerimizin korkulu rüyası olan matematiği oyunlaştırma yoluyla anlatma ve sevdirmenin amaçlandığı böyle bir projeye ev sahipliği yapmak bizler için mutluluk vesilesi. İnşallah bu tür proje ve etkinlikler sonrasında matematik eğitiminde temel eğitimden yükseköğretime kadar ülke olarak çok daha iyi bir noktaya erişmiş oluruz. Pandemi sürecine rağmen 'Ben de varım!' diyerek bu anlamlı projeye katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize, değerli akademisyenlerimize, projenin hayat bulmasında katkısı büyük olan kıymetli öğretmenimiz Dr. Satı Ceylan'a teşekkür ediyorum."dedi. Dr. Satı Ceylan da, törene katılanlara teşekkür etti. Program, katılımcı öğretmenlere sertifikalarının takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.