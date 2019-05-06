MATMER atölyesi törenle hizmete açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezinin mesleki eğitimin geliştirilmesi kapsamında kalkınma ajansı tarafından desteklenen 'Motorlu Araçlar Teknoloji Merkezi (MATMER) Atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Belediye Başkan Vekili Filiz Sırmalıuç, daire ve kurum amirleri ve meslek odaları /sektör temsilcileri katıldı.

Törende konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Mesleki Eğitim Merkezimiz, 'Motorlu Araçlar Teknoloji Merkezi MATMER Kurulumu' Projesi ile günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mesleki yeterliliklerini kazanan bireyler yetiştirmek için okullarına bir atölye kazandırmışlardır. Edremit ilçemize kazandırılan bu atölye ile mesleki eğitimde öğrencilerimizin; ulusal, uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyede bilgiyi ve katma değeri yüksek teknolojileri üreten, kullanan ve paylaşan, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılayan, ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine öncülük eden bireyler olarak yetişmesini de sağlamış olacağız. Bu kapsamda projemizi hazırlayan Mesleki Eğitim Merkezimize, projemizi başarılı bularak destekleyen Güney Marmara Kalkınma Ajansına teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da ilçemize katma değer sağlayacak yeni projeler hazırlayarak sunmaya devam edeceğiz. ” dedi.

Atölyenin hazırlık aşamalarının anlatıldığı slayt gösterisiyle devam eden törende başarı plaketleri verildi ve ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Atölye bölümleri tanıtılırken öğrenciler örnek uygulamalar yaptılar ve tören ikramlarla son buldu.