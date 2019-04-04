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Mazbatalarını aldılar, seçmene teşekküre koştular

Burhaniye ilçesinde, 38 mahallede girdikleri seçim yarışında ipi göğüsleyen muhtar adayları, seçmenlere teşekkür ziyaretine başladı.

Azalarla birlikte kahvehanelerde vatandaşlarla buluşan Memiş Mahallesi Muhtarı Sait Daş, oy veren vermeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.


Burhaniye'de yarışa katılan onlarca muhtar adayı kapı kapı gezerek projelerini anlatırken, seçimi kazanarak dün mazbatalarını alan muhtarlar da teşekkür ziyaretlerine başladı. Memiş Mahallesindeki 7 aday arasında en yakın rakibine 62 fark atan 50 yaşındaki Minibüs İşletmecisi Sait Daş, azalarıyla birlikte seçmenlerine teşekkür ziyaretine başladı. Mahalle kahvehanelerinde seçmenleri ile bir araya gelen 2 çocuk babası Sait Daş, “Seçim bitti. Şimdi hizmet zamanı. 24 saat telefonum açık olacak. Yatan muhtar değil, koşan muhtar olacağım. Bize oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerinin hep yanında olacağız” dedi.

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