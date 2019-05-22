Meclis üyeleri Antandros'ta incelemelerde bulundular

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Meclis Üyeleri kazı çalışmaları devam eden Antandros Antik Kenti'nde incelemelerde bulundular. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dernek çalışmaları konusunda Dernek Başkanı Gülçin Cömert ve yönetim kurulu üyelerimiz bilgi verdi.

Gülçin Cömert “Edremit Belediyesi meclis üyelerimize kazı başkanımız Prof. Dr Gürcan Polat Antandros kazıları hakkında bilgi veriyor. Antandros Kazılarının ana sponsoru olan Edremit Belediyesi Meclisi, protokolun yenilenmesi için plan bütçe komisyonunu görevlendirdi. Komisyon üyeleri ve belediye meclis üyeleri kazı alanı ve Abdullah Efendi konağını gezerek kazılar ve dernek çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Edremit Belediyesi'nin yanı sıra büyükşehir belediyesinin ve bakanlığın da desteğini de almak için çaba göstereceklerini söylediler ve derneğimize üye oldular. Meclis Üyelerimiz Filiz Sırma Uluç, Murat Tuna, Neşat Keleş, Hasan Peker, Ayhan Halil, Sedat Osmanoğlu,Melih Tüzün, Davut Çengel'e ziyaretleri ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi.