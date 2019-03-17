Medya atölyesi açıldı

Balıkesir'de meslek eğitimini geliştirmek amacıyla ilk medya atölyesi Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Lisesinde açıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının "2018 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı" kapsamında kabul edilen “Masaüstü Yayıncılığın Okul Bazlı Entegrasyonu” projesi kapsamında Altıeylül Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan medya atölyesinin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Okul Müdürü Deniz Eriş, “Okulumuz, Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2018 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı'ndan 'Masaüstü Yayıncılığın Okul Bazlı Entegrasyonu' projesi ile 2018 Haziran ayında destek almaya hak kazanarak, proje faaliyetlerine 2018 Ağustos ayı itibariyle başlamıştır. 225 bin TL'lik bütçeye sahip projemiz çerçevesinde okulumuzda medya atölyesi düzenlenmiştir. Tekno-kültürel değişim sürecinde sektörün ve çağın ihtiyacı doğrultusunda yeni medya uygulamalarına uyumlu niteliği arttırılmış öğrencilerin yetiştirilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırladığımız ve uygulamaya başladığımız proje çerçevesinde öğrencilerimiz teknolojik yapısı güçlendirilmiş bir atölye ile stüdyo ortamına kavuşmuşlardır. Proje kapsamındaki mesleki eğitim gezileri sayesinde TRT İstanbul Müdürlüğü ziyaret edilerek öğrencilerin ulusal bir basın çalışmasını izleme fırsatı sağlanmış, İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültelerinin stüdyoları gezilerek farkındalık oluşturma çalışması yapılmıştır” dedi.

Müdür Yıldız: “Yarınlarımız bugünümüzden daha güzel olacak”

Milli Eğitim Müdürü Yıldız ise, “Bugün en mutlu olduğum günlerden biri. Böylesine güzel bir atölyenin açılışında bulunmak, böylesine güzel bir çalışmaya şahit olmak beni ziyadesi ile mutlu etti. Bakanımız Ziya Selçuk'un himayelerinde hayata geçirilen 2023 eğitim vizyonunun hiç şüphesiz en önemli konu başlıklarından biri mesleki ve teknik eğitim. Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması adına birçok güzel çalışma yürütüldü, yürütülmeye de devam ediliyor. Mesleki eğitim kurumlarında teknolojiyi kullanarak eğitimde kalite ve niteliği arttırmak, maliyeti yüksek olan uygulayıcı eğitimler vererek öğrencilerimize gerekli donanımı kazandırmak amacıyla Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bünyesinde oluşturulan bu medya atölyesinin mesleki eğitimin güçlendirilmesi adına çok değerli ve önemli olduğuna inanıyor; bu güzel projenin hayat bulmasındaki değerli katkıları nedeniyle Okul Müdürü Deniz Eriş'in şahsında emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Açılışa Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İslam Aktepe ve İbrahim Bayar, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.