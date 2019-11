“Medya okuryazarlığı ve internet bağımlılığı” semineri yapıldı

Karesi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karesi AVM Konferans Salonu'nda Karesi İlçe Milli Eğitim bünyesindeki kurum müdürlerine, öğretmenlere ve velilere yönelik gerçekleştirilen “Medya Okuryazarlığı ve İnternet Bağımlılığı” konulu seminer büyük ilgi gördü.

Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Medya Okuryazarlığı Dersi İl Formatörü Tuncay Okay tarafından yapılan sunumda özellikle görüntü ve videoların olduğunu bölüm katılımcılarda etki bıraktı. Seminerde bilgisayar ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Okay, eğitimden sağlık oyundan eğlenceye her türlü ihtiyacın internet üzerinden yapıldığını ilk bakışta olumlu gibi görünse de çok çeşitli riskleri beraberinde getirdiğinin altını çizdi. İnternetin yanlış ilişki geliştirme, maddi manevi travmaların yaşanması, asosyalleşme gibi sıkıntılarla beraber çok çeşitli sorunların ortaya çıktığını anlatan Okay, internet kullanımın en büyük tehlikelerinden birisinin bilgisayar ve internet bağımlılığı olduğunu söyledi. Bu bağımlılığın herkesi tehdit ettiğini, yapılan araştırmalarda internet bağımlılığının çocuklar ve ergenleri üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayarak gelecek nesillerimiz büyük tehlike altında olduğunu ifade etti. İnternet bağımlılığının nedenlerinden bahsederek dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra internet bağımlılığının ne türlü sorunlara yol açacağını anlatan Okay, doğru internet ve bilgisayar kullanım ile ilgi püf noktalar değindi.

Kaymakam Demir, “Karesi'de bu tür çalışmalar artarak devam edecek”

Seminerde bir konuşma gerçekleştiren Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir DEMİR, konuşmasında sağlıklı nesiller, sağlıklı toplumlar oluşabilmesi adına gelecek nesillerimiz olan gençlerimizin interneti ve bilgisayarı kullanırken zarar vermeyecek şekilde faydalı alanlarda kullanılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin toplumdaki ahlaki ve sosyal bağlarını iyice sağlamlaştırmak için en büyük görevin eğitimcilere düştüğünü belirten Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir DEMİR; bu tür seminer ve eğitim çalışmalarının Karesi ilçesinde artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Program sonunda başarılı öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Seminerin sonunda Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda yürütülen 16 farklı proje koordinatörü öğretmenine ve idarecilerine Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Teşekkür takdiminden sonra program sona erdi.

Programa Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, daire amirleri, okul-aile birlikleri üyeleri ve veliler katıldı.