Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu geleneği bozmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun minik öğrencileri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kendi cep harçlıklarıyla satın aldıkları oyuncakları ilçeye bağlı köy okullarındaki arkadaşlarına hediye etme geleneğini sürdürdü.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, okulun İngilizce öğretmeni Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde gelenekselleştirdikleri örnek sosyal projelerini bu yılda yineleyerek, Ayvalık'a bağlı kırsal mahallelerden Çakmak'taki aynı adı taşıyan ortaokuldaki ana sınıfı öğrencilerine satın aldıkları oyuncakları teslim etti.

Okul müdürü Berhan Akça ve Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş da destekleriyle, oyuncakları Çakmak Ortaokulu Müdürü Necati Saray'ın da hazır bulunduğu sırada ana sınıfı öğrencilerine dağıtan Mehmet Akif Ersoylu öğrenciler büyüklerine duygulu anlar yaşattılar.

Yapılan sosyal proje ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan öğretmen Yurdaer Altınöz yaptıkları çalışmaların geçici ve sıradan değil sürekli ve takipçilik gerektirmesinin kurum olmanın temelinde olduğunu savundu.

Projeler kısa süreli olduğunda kurumsal bir gelenek haline dönüşemediğinin altını çizen Altınöz, “Aslında bu tür bir olumsuzluk, öğrencilerimizin de amaçladığı; dayanışma paylaşım merhamet ve iyilik değerlerine ulaşmada aksamayı da beraberinde getirir. Biz bu yüzden okul olarak tüm projelerimizde yıllarca sürmesine bunların sürdürebilir olmasına dikkat ediyoruz. ‘Biz Kardeşiz' adlı bu çalışmamızda öğrencilerimizden hiçbir talepte bulunmayarak, tamamen çocuklarımızın kendi istekleriyle ve kendi cep harçlıklarıyla satın aldıkları oyuncak ve kitapları biriktirdik ve Çakmak Ortaokulu'ndaki öğrencilerimize bunları ulaştırdık. Bu proje her şeyden önce bir insan olarak tüm velilerimizi ve bizleri mutlu etti. Çocuklarımıza bu yaşlarda sevgi, dostluk ve paylaşım duygularını öğretebilmek adına önemli bir işe imza atıldığına inanıyor ve bu projede bizlere katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.