Mehmet Akif'in çocuklarından anlamlı mesaj

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğrencileri tarafından başlatılan geri dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Okul binası, okul bahçesi ile Ayvalık'ın çeşitli cadde ve sokaklarında oluşturulan geri dönüşüm kutularıyla binlerce pet şişe biriktiren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun çevreci öğrencileri, 8 aydır süren proje sayesinde; pet şişenin 400 yıl doğada yok olmadığı gerçeğini de öğrenme fırsatı bulurken, her ay daha yükselen bir geri dönüşüm bilinci kazandılar.

Projenin sorumlusu Yurdaer Altınöz, projede yer alan öğrencilerinin artık pet şişenin geri dönüşüm gereken bir madde olduğunu ve pet şişeden elyaf üretildiğini öğrenmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Elyaf sanayi pamuğu olarak biliniyor ve battaniyeden, giyeceklere kadar birçok ürünün hammaddesi. Hem çevre bilincini hem ülke ekonomisine katkı sağlamış olduk. Çok önemli bir proje ve biz bu projeyi sürdüreceğiz.”dedi.

Projeye destek veren okul müdürü Berhan Akça, Ayvalık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş'un yanı sıra projede yer alan tüm öğrencilerle, pet şişelerin toplanmasına gönüllü destek veren Perakende Sebze Hali esnaflarından Sabri Önder, Hüseyin Karabıyık ile Cumhuriyet Lokantası personeline teşekkür eden Yurdaer Altınöz, “Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.