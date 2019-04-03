İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mehmet Akifli öğrenciler Özkul ve Sururi'yi unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri 27 Mart Tiyatrolar Günü’nü düzenledikleri skeçleri sahnede sergileyerek kutladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri 27 Mart Tiyatrolar Günü'nü düzenledikleri skeçleri sahnede sergileyerek kutladı.


Okulun sınıf öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde gösterimlerini sergileyen öğrenciler, kısa bir süre önce yitirdiğimiz Türk Tiyatrosu'nun duayen isimleri Münir Özkul ve Gülriz Sururi'nin yanı sıra tiyatroya emek veren tüm sanatçıları andılar.


Gösterimin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Öğretmen Yurdaer Altınöz, “Tiyatro sevgisi yıllardır okulumuzda artarak sürüyor. Drama eğitimin en önemli gücüdür. Bu anlayışı yıllardır taşıyoruz. Bizlere bu konuda destek veren başta okul yönetimimiz ve öğretmen arladaşlarımızın yanı sıra velilerimize ve tabiki de bu etkinliği gerçekleştiren öğrencilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.