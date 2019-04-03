Mehmet Akifli öğrenciler Özkul ve Sururi'yi unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri 27 Mart Tiyatrolar Günü'nü düzenledikleri skeçleri sahnede sergileyerek kutladı.

Okulun sınıf öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde gösterimlerini sergileyen öğrenciler, kısa bir süre önce yitirdiğimiz Türk Tiyatrosu'nun duayen isimleri Münir Özkul ve Gülriz Sururi'nin yanı sıra tiyatroya emek veren tüm sanatçıları andılar.

Gösterimin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Öğretmen Yurdaer Altınöz, “Tiyatro sevgisi yıllardır okulumuzda artarak sürüyor. Drama eğitimin en önemli gücüdür. Bu anlayışı yıllardır taşıyoruz. Bizlere bu konuda destek veren başta okul yönetimimiz ve öğretmen arladaşlarımızın yanı sıra velilerimize ve tabiki de bu etkinliği gerçekleştiren öğrencilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.