Menderes Lisesinden “Türkiye'de ve Almanya'da göç ve uçuş izleri” projesi

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Erasmus+ okul ortaklığı KA2 kapsamında hayata geçirilen “Türkiye'de ve Almanya'da göç ve uçuş izleri” ve “8 Strings to our Bows” projeleriyle toplam 32 öğrenci 6 farklı ülkeye ziyaret gerçekleştirecek.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri geçen yıl kabul edilen kardeş okul projesi kapsamında bu yıl altı farklı ülkeyi ziyaret ederek geleneksel Türk ve Balıkesir kültürünü tanıtma fırsatı bulacaklar. Adnan Menderes Anadolu Lisesinin Avrupa Birliği Erasmus+ okul ortaklığı KA2 kapsamında iki adet AB projesi kabul edildi. Geçen yıl kardeş okul projesiyle Almanya'dan misafirlerini ağırlayan okul bu sene farklı altı ülkeyle proje serüvenine devam edecek. Bu tarz projelerin okullar için bir şans olduğunu hatırlatan okul müdürü Süleyman Girgin “Öğrencilerimizin ufuklarının açılması, dünyayı tanımaları anlamında büyük faydalar sağlayacak. İki yıl sürecek proje toplam 6 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilecek. Spuren der Migration und der Flucht in die Türkei und in Deutschland ("Türkiye'de ve Almanya'da göç ve uçuş izleri") isimli projemiz iki ortaklıdır ve Almanya IGS Stromberg okulu ile birlikte yürütülecektir. Diğer projemiz olan “8 Strings to our Bows” ise beş ortaktan oluşmakta ve İngiltere Pendle Community High School & College, Portekiz Agrupamento de Escolas de Aljustrel, İtalya Istıtuto D'Istruzione Superiore ”R. Piria”, Makedonya Sredno Opstinsko Uciliste Ljupco Santov p.o Kocani okulları ile işbirliği gerçekleştirilecektir. Projenin planlanmasında gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İki yıl sürecek olan projelerde toplam 32 öğrenci yurt dışına çıkış yapacak. Okul ilk gezilerini ocak ve şubat aylarında Portekiz ve Almanya ya yapacak”dedi.