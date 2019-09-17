Menderes, Zorlu ve Polatkan dualarla anıldı

Demokrat Parti (DP) Balıkesir İl Başkanlığı, şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58. yılı münasebetiyle pilav hayrı yaptı.

DP Balıkesir İl Başkanlığında düzenlenen anma töreni Kuran-ı kerim okunmasıyla başladı. Yapılan duaların ardından konuşan DP Genel İdare Kurulu Üyesi Haydar Altındağ, “Bugün Türk milletinin keder günüdür, ağlama ve gözyaşı günüdür. Sadece katledilmiş olan bu 3 devlet büyüğümüzün şahsından ziyade, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratik hayatına, demokrasisine kast edilen bu hareket, sadece Demokrat Parlililerin değil, bütün insanlar için bir elem gündür. Bir facia günüdür. Rahmetli Menderes, 62 yıllık fırtınalı bir hayat yaşadı. Menderes ve arkadaşları, toprağın dilini konuşan, insanların ihtiyaçlarını keşfeden ve onlara korkusuzca çare üreten insanlardır. Bu 62 yıllık fırtınalı hayat, İmralı adasında bir celladın elindeki yağlı ilmeğin ucunda son buldu. Menderes ve arkadaşları kır atı memleket ve vatandaşlar için hiç tökezletmeden yürüttüler” dedi.