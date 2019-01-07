Mengüç: "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz"

TFF Amatör Kurul Üyesi ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç, İstanbul'da oynanan Yıldırım Bosnaspor-Küçükköyspor maçında 17 yaşında bir taraftarın hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Spor, barış, kardeşlik ve sevginin bir arada yaşandığı ve toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal bir bağ olarak ifade edildiğinde hangi spor dalı olursa olsun sahada rakibe tribünde taraftara saygı göstermenin spor ahlakı anlamında en önemli unsur olduğunu belirten Başkan Metin Mengüç, 17 yaşındaki Muhammet Yılmaz isimli taraftarın hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Mengüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ve benzer olaylar neticesinde benimde üyesi olduğum TFF Amatör Kurul yerinde bir karar alarak 4-5-6 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde oynanacak tüm amatör futbol müsabakalarını oynatmama kararı aldı. İnsan hayatı ve sağlığı yanında şampiyonluk ve küme düşme mücadelesinin hiç önemli olmadığı gerçeği ile aynı acıların yaşanmaması için kulüplerimizin bu hadiseden ders çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu olayların sona ermesi için deyim yerindeyse herkes kapısının önünü süpürecek öncelikle herkes kendine çeki düzen verecek önce ben değil önce centilmenlik düstur edinecek. Saha içinde hakem hatası da olur, oyuncu hatası da olur.Sporda iyi niyetli olmak çok önemli, 17 yaşında bir kardeşimiz hayatını kaybetti . Bunun telafisi olabilir mi ?Sahada ve tribünde hem rakibiz hem kardeşiz."