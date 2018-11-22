Meslek liselerinde ahşap oyuncak üretimi başlıyor

Bu proje kapsamında Balıkesir pilot il olarak seçildi.

Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'deki 4 pilot uygulama okulundan biri seçildi. Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında artık ahşap oyuncak üretimi yapılabilecek. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ahşap oyuncak eğitimi için AR-GE bölümü hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı toplantısında alınan karar ile Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini proje okul olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Toplantı Salonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Numanoğlu, Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri, daire başkanları ve uzmanlar katıldı.