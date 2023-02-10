Meslek Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde deprem için çadırlarda kullanılmak üzere Meslek Lisesi atölyelerinde çadır sobası üretiliyor.

Deprem bölgesindeki ısınma ihtiyacı için Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, çadır tipi teneke soba üretimine devam ediyorlar. Bugüne kadar 100 adet çadır tipi soba üreten öğrenci ve öğretmenler, metal saç tedariki sağlandığı sürece üretime devam edeceklerini ifade ettiler. Deprem sonrası öğrencileri ile birlikte üretime başladıklarını ifade eden Metal İşleri Öğretmeni Uğur Odacıoğlu, “Şu anda atölyelerimizde soba imalatı yapıyoruz. Malzeme bulduğumuz sürece 24 esasına göre üretime devam edeceğiz. İhtiyaç olduğu sürece biz her an hazırız. Deprem bölgesinde ölenlere rahmet, sağ kalanların ise Allah yardımcıları olsun” dedi.

Çadır ve açık alanlarda ısınma ihtiyacını karşılamak üzere özel yapım sobalar imal etmeye çalıştıklarını ifade eden Odacıoğlu,“Yaptığımız sobalar kamp tipi. Çadırlarda odun ile yakılabilecek sobalar. Bu sobaların özelliği çabuk ısıtması, pratik olması, büyük ebat odunların da haznesine sığması, hafif olması ve kurulumunun kolay olması. Bu sobaları hızlı bir şekilde üretmemiz lazım. Alan insanların da hızlı bir şekilde kurup, kullanmaya başlaması lazım” dedi.