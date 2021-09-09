Meslek Yüksek Okulunda koordinasyon toplantısı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Yüksek Okulu konferans salonunda, Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl, okul idarecileri, ilgili kurum amirleri ve oda başkanları katıldı. Kaymakam Çelik, “Meslek Yüksek Okulumuzda da uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başlayacak, yüz yüze eğitimin aksamaması için salgın kurallarının yanı sıra, alınacak tedbirleri konuştuk. Yeni öğretim yılının okulumuzun eğitimci, öğrenci kadrolarıyla ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manyas'ta halen altı program bulunduğu ve bu kayıt döneminde 490 öğrenci kabul edileceği, kontenjanların dolma noktasına geldiği belirtilirken, bin öğrenciye ve 22 akademisyenin hizmet verdiği açıklandı.