Mesleki eğitim merkezi yeni nesil lise oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, mesleki eğitim yeni nesil lise oldu. Merkezi LGS sınavı sonrası, lise tercihlerinin başladığı bugünlerde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi özellikle hem çalışıp hem de okumak isteyen gençler için önlerinde büyük bir fırsat oldu.

Merkez Müdürü Gürhan Kuştutan yaptığı açıklamada, "Haftanın bir günü okula gelen öğrencilerin 5 gün iş yerlerinde çalışma olanağı var haftanın bir günü okula gelme ve 5 gün de iş yerlerinde çalışma şeklinde devam eden mesleki eğitim ile öğrencilerimiz hem çalışırken okul tarafından sigortaları yapılıyor hem de asgari ücretin 3'te 1'i kadar maaş alıyorlar. Bunun yanında meslek lisesi diplomalarını da alıyorlar. Öğrencilerimiz, diploma almak için 4 yıllık eğitimleri boyunca 15 saat fark dersini başarmak zorundadır. Öğrencilerimiz meslek lisesi diplomalarına daha kolay sahip oluyorlar. Açık lisede yer alan coğrafya, fizik, kimya vb. birçok dersin olmaması mezuniyetlerini kolaylaştırıyor. Yüz yüze eğitim gördükleri derslerin sınavlarına girerek sınıf geçmeleri kolaylaşıyor. Ayrıca beceri sınavından da 5 gün iş yerlerinde pratik yaptıkları için başarı oranları yüksek oluyor" dedi.