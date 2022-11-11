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Mesut Bakkal, Bandırmaspor'da

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Mesut Bakkal, Bandırmaspor ile anlaştı.


Bandırmaspor, geçtiğimiz günlerde Denizlispor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mesut Bakkal ile anlaştı.


Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Bandırmaspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-0 mağlup olmasının ardından bordo-beyazlılar teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine arayışlara başlayan Balıkesir ekibi, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi sözleşmenin pazartesi günü imzalanması bekleniyor.


Bu sezona da Süper Lig hedefiyle giren Bandırmaspor, Lig'de 11 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

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