İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Bandırmaspor maçının ardından, puanlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, Bandırmaspor maçının ardından, puanlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.


TFF 1. Lig'in 11. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Rakibimizin yedek kalecisi bile yoktu. 30. dakikaya kadar topu yere indiremedik, iyi oynayamadık. 30. dakikadan sonra oynamaya başladık. Maçı dengeledik. İkinci yarı üstün oynamaya başladık. İyi oynarken, çıkarken top kaybediyorsun. Bunları yaptığın zaman da cezalandırılıyorsun. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Lig devam ediyor. Puanlara ihtiyacımız var. Hastalarımız var. Onları da akredite ederek yine bu kadro ile Samsunspor maçına çıkacağız. Önümüzdeki Samsun maçını kazanarak buradaki puan kaybını telafi etmeye çalışacağız. Çok maçlarımız var ama bir galibiyete ihtiyacımız olacak ısrarla önümüzdeki hafta. Samsun'u yenmek için elimizden geleni yapacağız. Daha iyi çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.