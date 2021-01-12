Mesut Ergin çalışan gazetecilerle buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Pazar günü bir araya gelemediği Ayvalıklı gazetecilerle Orhan Peker Sanat Galerisi'nde buluştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığı Ayvalıklı gazetecilerin yerelde yaşadıkları sorunları dinleyen Ergin, yaptığı konuşmada, “Ekonomik nedenlerle gazetelerin ve televizyonların kapanmak zorunda kaldığı, binlerce basın emekçisinin işsiz bırakıldığı bir dönemden geçtiğini görüyor ve yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi mesleğini ilkeli bir şekilde yapan onurlu meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Mesleğinizin en önemli günlerini adına yakışır bir şekilde coşkuyla kutlayacağımız yılların da en kısa zamanda gelmesini gönülden diliyorum” dedi.

Ayvalık'ta mevcut yerel basının içinde bulunduğu ekonomik dar boğaz nedeniyle ortaya çıkan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda; ilçede yayın yapan gazete ve dergilerin baskı maliyetlerinin döviz üzerinden fiyatlandırılması, Covid19 pandemisi sürecindeki kısıtlamalar kapsamında yüzlerce esnafın kapalı kalmasıyla yerel basının neredeyse iflas etme noktasına geldiği vurgulandı.

Toplantıda; Ayvalık'ın unutulmaz gazetecilerinden merhum Ceynur Karagözoğlu adına Lale Adası'nda bulunan parkın bakımsızlığı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Parkın bulunduğu alanda BASKİ tarafından bir terfi sistemi kuruldu. Aynı zamanda bu parkın bulunduğu alan şiddetli fırtınalar sırasında deniz suyunun altında kalan bir bölge. Bu yüzden de bu parkta diktiğimi her ağaç ve ektiğimiz çimler deniz tuzu nedeniyle uzun ömürlü olamıyor. Biz rahmetli Ceynur ağabeyin ailesine bu parkın yerini değiştirmeyi teklif ettik. Ancak aile kabul etmedi. Şimdi bu parkta nasıl bir rehabilitasyon yapabileceğimizin yollarını arıyoruz” dedi.

Kısa bir süre önce gerçekleşen Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda Ayvalık aşığı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un adını Cunda Adası'ndaki kültür salonuna verdiklerini hatırlatan Mesut Ergin, Ayvalık'ın geçmişinde dönemin yaşanmışlıklarına tanıklık ederek, o dönemi yaptıkları haberlerle bugünlere taşıyan önemli gazetecilerin de isimlerinin ilçedeki cadde ve sokaklara verilebileceğini de sözlerine ekledi.