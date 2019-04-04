Mesut Ergin mazbatayı almadan temizlik çalışmalarına başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Demokrat Parti'den Ayvalık Belediye Başkanlığını kazanan Mesut Ergin, henüz mazbatasını almadan Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat vererek, Yeni Sanayi Sitesi karşısında yaklaşık 3 yıldan bu yana kaldırılmayan yol kenarındaki molozların temizlenmesi talimatını verdi.

Ayvalık'ın yeni Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sanayi Sitesi önünde ki yol kenarında 3 yıldan bu yana traktörcüler ve bazı inşaat firmalarının kaçak olarak molozlarını döktükleri alanı temizleterek görüntü kirliliğine son noktanın konulması talimatını verdi.

Söz konusu alandaki esnafın kaçak moloz dökümüne karşı sık sık belediye bünyesindeki ekiplere konuyu şifahen aktardıkları ancak bugüne kadar hiç kimsenin bu alandaki sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapmadığı ifade edilirken, Başkan Ergin'in henüz mazbatasını almadan bu sorunun ortadan kaldırılması adına Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bir kepçe ve kamyonla işe başlaması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.