Meteoroloji en güzel fotoğrafları yarıştıracak

En güzel doğa ve meteorolojik olayların fotoğraflarının sergilendiği yarışmada birinci olacak eserin 5 bin lira para ödülü kazanacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılabileceği yarışmaya katılımcıların en fazla 3 eserle katılabileceği, fotoğrafların uzun kenarının 40 santimi geçmeyerek, kısa kenarının ise 18 santimden küçük olmaması gerektiği açıklandı. 300 dpi çözünürlükte baskısı alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gönderilecek eserlerin orijinal olup üzerlerinde herhangi bir oynama yapılmamış olması gerektiği vurgulandı.

Fotoğrafların üzerinde herhangi bir imza ya da isim olmayacağı, her fotoğrafın arkasına katılımcının adı soyadı açık adresi ve telefon numarası yazılması gerektiği ve fotoğrafların önümüzdeki 4 Mart'a kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Ödül töreni 23 Mart 2022 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılacağı öğrenilirken, yarışmada birinci olan fotoğrafa 5 bin, ikinci olan fotoğrafa 4 bin, üçüncü olan fotoğrafa 3 bin lira para ödülü verileceği, dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri teşvik için mansiyon ile ödüllendirileceği bildirildi.