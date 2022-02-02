İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.

Bölge Müdürlüğünden yapılan Meterolojik Uyarı'da Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde beklenen kar yağışlarına karşı dikkatli olunması istenildi.



Yayınlanan meteorolojik uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre, 03.02.2022 Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir'in Kazdağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin (Edremit, Havran, Burhaniye, Balya, Savaştepe, Gönen ve İvrindi) yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.