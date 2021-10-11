Meteorolojiden Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü, yarın için Balıkesir ve Güneyi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Balıkesir merkez ve güneyinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran, İvrindi) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama ve bitiş tarihi 12.10.2021 07:00 - 12.10.2021 23:59'dur” denildi.