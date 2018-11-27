Meteorolojiden Balıkesir'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli olması ve metrekareye 30 - 60 kilo yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.